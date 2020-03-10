Российский футбольный союз не обращался в УЕФА с просьбой о переносе или отмене чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как сообщает портал Metaratings.ru, РФС не вошел в число федераций, обращавшихся в УЕФА с просьбой о переносе Евро с 2020 года на 2021-й. Согласно данным итальянского издания Tuttosport, сразу несколько футбольных федераций разных стран обратились в УЕФА и попросили перенести чемпионат Европы с лета 2020 года на лето 2021 года в связи с распространением в Европе коронавируса.

Ранее из-за коронавируса был на месяц приостановлен розыгрыш чемпионата Италии по футболу. В Италии и Франции следующие туры национальных футбольных чемпионатов пройдут без зрителей.

Начало Евро-2020 запланировано на 12 июня, турнир пройдет в 12 городах по всей Европе, в их число входит Санкт-Петербург.