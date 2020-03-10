Агент российского хоккеиста, нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка Дэн Мильштейн рассказал о том, когда игрок объявит решение о том, стоит ли продолжать спортивную карьеру.

Слова Мильштейна цитирует портал РИА Новости. По словам агента, как и в последние несколько лет, Дацюк будет решать свое будущее летом, не в сезоне.

«Не ждите ничего официального в ближайшие несколько месяцев. Решения о том, что он точно заканчивает карьеру, на сегодняшний день нет», — сообщил Мильштейн, добавив, что летом Дацюк все объявит.

Напомним, Павел Дацюк этот сезон проводит в екатеринбургском «Автомобилисте» в КХЛ. Сейчас игроку 41 год, до этого сезона он несколько лет провел в петербургском СКА, а большую часть карьеры провел в НХЛ.