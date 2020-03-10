Российский футболист, нападающий ФК «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, что продал все свои дорогие автомобили.

В выпуске ютуб-шоу «КраСава» Кокорин рассказал, что такая мысль пришла к нему в голову после того, как он вышел из тюрьмы. «Все машины хотел продать, очиститься. Продал все машины. Буквально неделю назад забрали, не поверишь, в один день, пока был здесь», — рассказал Кокорин, отметив, что продал автомобили фирм Lamborghini, Porsche и Mercedes Gelendwagen.

«В один день забрали все», — сказал футболист.

Напомним, Александр Кокорин находился в заключении с октября 2018 года по сентябрь 2019, сначала он пребывал в СИЗО, затем отбывал срок в Белгородской исправительной колонии. В зимнее трансферное окно Кокорин стал игроком «Сочи».