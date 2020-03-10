Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от организации и проведения собственного ледового шоу в Санкт-Петербурге.

В интервью порталу «Спорт день за днем» фигуристка отметила, что это ее первый опыт организации подобного мероприятия. «Отзывы хорошие, мне самой очень понравилось. Считаю, что шоу получилось ярким и запоминающимся», — сказала фигуристка, отметив, что она старалась как можно больше быть на льду, но убегала на переодевания.

«Безумно тяжело эмоционально, потому что по сравнению с классическим шоу, где ты готовишься к одному-двум номерам, здесь требовалось постоянно что-то делать», — отметила Туктамышева, добавив, что ей было непросто, однако в конце все были счастливы.

Напомним, шоу «Горячий лед Елизаветы Туктамышевой» прошло 9 марта в «Юбилейном».