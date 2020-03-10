Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о том, почему в ее ледовом шоу «Горячий лед Елизаветы Туктамышевой» не смогла выступить Станислава Константинова.

«К сожалению, по своим личным причинам она не смогла выступить», — сообщила Туктамышева, слова которой цитирует портал «Спорт День за днем».

Отметим, изначально Станислава Константинова значилась в списке участников ледового шоу, однако спортсменка на лед так и не вышла.

В прошлом месяце Станислава Константинова сменила тренера и переехала в Москву. Фигуристка приняла решение покинуть группу Валентины Чеботаревой в петербургской СШОР по фигурному катанию, теперь она тренируется в московской академии «Ангелы Плющенко» в группе Александра Волкова.