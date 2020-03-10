Заключительный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене может пройти без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Информацию об этом сообщил глава Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен в интервью порталу VG.no. По словам Хортена, окончательное решение о том, что этап пройдет без зрителей, еще не было принято. В связи со сложившейся ситуацией в Европе, велика вероятность того, что гонки пройдут при пустых трибунах.

«До этапа еще полторы недели, может случиться все, что угодно», — сказал Хортен.

Напомним, гонки в Холменколлене пройдут с 20 по 22 марта. Ранее без зрителей прошел седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове Место, Чехия. В самом Холменколлене без зрителей прошел королевский лыжный марафон в рамках Кубка мира по лыжным гонкам.