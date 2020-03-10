Норвежская биатлонистка, девятикратная чемпионка мира Марте Улсбю-Ройселанн сообщила о том, что пропустит этап Кубка мира в финском Контиолахти.

В своем «Инстаграме» Ройселанн выложила фотографию с первой тренировки после болезни. Биатлонистка сообщила, что рада вернуться на лыжню после двухнедельного перерыва. «К сожалению, я не готова соревноваться в Контиолахти. Я сделаю все возможное, чтобы выступить в Холменколлене», — написала Ройселанн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marte Olsbu Røiseland (@marteolsburoiseland) 10 Мар 2020 в 10:25 PDT

Напомним, после триумфального чемпионата мира в Антхольце Марте Улсбю-Ройселанн простудилась, из-за чего вынуждена была пропустить этап Кубка мира в чешском Нове Место. В Антхольце Ройселанн сумела завоевать медали во всех гонках, в которых участвовала: она взяла пять золотых наград и две бронзы.