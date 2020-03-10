Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, креативный продюсер шоу «Россия, вперед!» с участием фигуристов сборной России Татьяна Навка сообщила, что мероприятие могут перенести в связи с превентивными мерами по коронавирусу в Москве.

До 10 апреля в Москве запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

«Сейчас будем обсуждать. Решает Федерация, потому что она проводит шоу, но запрет есть запрет. Получается, что да», — сказала Навка, отметив, что в случае отмены шоу 29 марта оно будет перенесено на другую дату, а не полностью отменено.

Пока шоу «Россия, вперед!» запланировано на 29 марта, оно пройдет во дворце «Мегаспорт» в Москве. Участие в нем должны принять члены сборной России по фигурному катанию, в частности, такие звезды, как Алина Загитова и Евгения Медведева, Дмитрий Алиев, Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.