Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым не будет обслуживать футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы между испанской «Севильей» и итальянской «Ромой».

Изначально главным судьей матча УЕФА назначил Сергея Карасева. Его помощниками на игре должны были стать Игорь Демешко, Максим Гаврилин, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков и Сергей Иванов. Сегодня информация на официальном сайте УЕФА поменялась, вместо российских судей на матч назначена бригада арбитров из Германии.

Новый главный судья матча «Севилья» — «Рома» — Феликс Цвайер, его ассистентами назначены Марко Ахмюллер и Ян Зайдель. Видеопомощниками на матч назначены Саша Штегеманн и Кристиан Дингерт. Четвертый арбитр — Марко Фритц.

Отметим, если бы бригада российских судей работала бы на этом матче, по возвращению в Москву все судьи ушли бы на двухнедельный карантин.