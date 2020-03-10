Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как ей удалось убедить принять участие в своем шоу спортсменов, которым еще предстоит соревноваться на чемпионате мира в этом сезоне.

В интервью порталу «Спорт День за днем» Туктамышева отметила, что у спортсменов сборной в шоу была не очень сильная нагрузка — Дмитрий Алиев и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский показали по одному номеру. Также фигуристка старалась придумать простой финал, чтобы занятым спортсменам не пришлось долго что-то учить.

«Надеюсь, шоу не сильно выбило их из колеи накануне чемпионата мира. А откататься на публике лишний раз никогда не помешает», — сказала Туктамышева.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале пройдет с 16 по 22 марта. Шоу «Горячий Лед Елизаветы Туктамышевой» состоялось 9 марта в Санкт-Петербурге.