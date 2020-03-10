Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин отреагировал на решение мэра Москвы Сергея Собянина ввести запрет на массовые мероприятия в Москве численностью до 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса.

Слова Прядкина цитирует портал «Чемпионат». «Мы в курсе решения. Конечно, мы будем его выполнять», — сообщил президент РПЛ, добавив, что механизм исполнения решения будет определен завтра, 11 марта, совместно с РФС.

Отметим, запрет введен до 10 апреля 2020 года. Данное ограничение коснется пяти матчей Российско Премьер-лиги в марте и апреле. 15 марта в Москве играют ЦСКА и «Уфа», 21 марта — «Локомотив» и «Оренбург», 22 марта — ЦСКА и «Зенит». 5 апреля в Москве пройдут сразу два матча — «Динамо» — ЦСКА, а также «Спартак — «Уфа».