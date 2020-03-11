Американский фигурист, двукратный чемпион мира по фигурному катанию Нейтан Чен высказал свое мнение о главном конкуренте в мужском одиночном катании — двукратном олимпийском чемпионе Юдзуру Ханю из Японии.

В интервью NBC Чен отметил, что они с Ханю положительно влияют друг на друга, поскольку оба пытаются подготовиться максимально хорошо, чтобы быть на вершине.

«Я читал, что Ханю планирует исполнить четверной аксель. Я реально надеюсь, что его сделает, потому что это будет шикарно», — сказал Чен, добавив, что если Ханю удастся сделать задуманное, что ему самому придется усложняться и увеличивать количество четверных.

Напомним, на следующей неделе Нейтан Чен и Юдзуру Ханю примут участие в чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале, Канада.