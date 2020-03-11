Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями по поводу проведения матчей без зрителей по всей Европе в связи с угрозой распространения коронавируса.

Слова Клоппа цитирует официальный сайт «Ливерпуля». По мнению Клоппа, есть вещи поважнее футбола и сейчас все, что нужно людям, это время для поиска решения.

«Проблема с играми заключается в том, что если люди не на стадионах, то они смотрят футбол в комнатах. Вероятно, в компании с кем-то. Я не уверен, что так будет лучше, если честно», — сказал Клопп. По словам тренера, какие бы решение не приняли, нужно его уважать, поскольку у всех нас есть семьи, родители, друзья.

Ранее из-за коронавируса был на месяц приостановлен розыгрыш чемпионата Италии по футболу. В Италии и Франции следующие туры национальных футбольных чемпионатов пройдут без зрителей.