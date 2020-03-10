Коронавирус шагает по Европе и отменяет спортивные соревнования. Из-за вспышки заболевания в Италии приняли решение отменить все спортивные соревнования в ближайший месяц, в Чехии этап Евротура пройдет без зрителей, велика вероятность, что болельщиков не пустят на Кубок мира по биатлону в Холменколлене. В Москве же вовсе запретили проводить массовые мероприятия численностью от 5 тысяч человек.

Обзор главных новостей дня — в дайджесте Nevasport.

Все спортивные соревнования в Италии отменены из-за вспышки коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке всех спортивных соревнований на территории страны из-за распространения коронавируса. В частности, отменены матчи футбольной Серии А. «Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном приросте зараженных, увеличении числа смертей. Мы должны пожертвовать чем-то во благо всей Италии», — заявил Конте. Он подчеркнул, что в данный момент необходимы жесткие меры.

Бригаду Карачева сняли с матча 1/8 финала ЛЕ «Севилья» — «Рома»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым не будет обслуживать футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы между испанской «Севильей» и итальянской «Ромой». Новый главный судья матча «Севилья» — «Рома» — Феликс Цвайер, его ассистентами назначены Марко Ахмюллер и Ян Зайдель. Видеопомощниками на матч назначены Саша Штегеманн и Кристиан Дингерт. Четвертый арбитр — Марко Фритц.

УЕФА не собирается откладывать старт Евро-2020 из-за коронавируса

Чемпионат Европы по футболу 2020 года будет проведен в намеченные сроки и не будет перенесен из-за коронавируса, об этом сообщили в УЕФА. По сообщениям пресс-службы УЕФА, данный вопрос находится в организации под постоянным контролем. Ранее в прессе появилась информация о том, что федерации сразу нескольких стран обратились в УЕФА с просьбой о переносе Евро-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса в Европе.

Чешский этап Евротура будет проведен без зрителей из-за коронавируса

Генеральный секретарь Чешской хоккейной ассоциации Мартин Урбан заявил, что организация собирается провести последний этап Евротура без зрителей из-за коронавируса. «Чешские игры будут проведены без зрителей, на данный момент принято такое решение. Оно может поменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, мы будем прислушиваться к нашему правительству», — сказал Урбан.

Медведева примет участие в туре ледового шоу Stars on Ice в Канаде и США

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примет участие в североамериканском туре ледового шоу Stars on Iсe. Двенадцать показов шоу состоятся в Канаде, два — в США. Мероприятие будет проходить в Оттаве, Торонто, Калгари, Ванкувере, Галифаксе, Лавале, Лондоне, Виннипеге, Келоуне, Эдмонтоне, Виктории, Анахайме и Сан-Хосе. Тур будет проходить в период с 24 апреля по 17 мая.

Этап КМ по биатлону в Холменколлене с большой вероятностью пройдет без зрителей

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене может пройти без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Информацию об этом сообщил глава Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен. По словам Хортена, окончательное решение о том, что этап пройдет без зрителей, еще не было принято. В связи со сложившейся ситуацией в Европе, велика вероятность того, что гонки пройдут при пустых трибунах.