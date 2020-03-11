Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. За пять гонок до конца сезона он стал обладателем Большого хрустального глобуса.

На данный момент его отрыв в генеральной классификации составляет 495 очков, однако приблизиться к нему ближайшие преследователи уже не смогут: сборная Норвегии отказалась от участия в заключительной части сезона из-за угрозы заражения коронавирусом.

На этой неделе в Квебеке (Канада) и Миннеаполисе (США) состоится спринтерский тур из трёх гонок, в которых не будут выступать норвежцы. Затем, через неделю, в Кэнморе (Канада) пройдет финал Кубка мира, который также состоится без участия сборной Норвегии.

Стоит отметить, что Большунов стал первым в истории России лыжником, завоевавшим Большой хрустальный глобус.