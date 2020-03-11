Сборная Норвегии по лыжным гонкам досрочно завершила нынешний сезон из-за угрозы распространения коронавируса. Команда отказалась от участия в спринтерском туре и в финале Кубка мира, которые будут проходить в США и Канаде.

Таким образом, Йоханнес Клэбо уже не сможет приблизиться к Александру Большунову в общем зачете Кубка мира, что позволит россиянину досрочно завоевать Большой хрустальный глобус. За пять гонок до окончания сезона его отрыв от второго места составляет 495 очков.

Наромним, с 14 по 18 марта в Квебеке (Канада) и Миннеаполисе (США) состоится «Спринт-тур». Лыжники пробегут три спринтерские гонки: одну классическим стилем и две — свободным. Затем, спустя неделю, в канадском Кэнморе состоится финал Кубка мира.