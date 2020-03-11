Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал решение Федерации лыжных гонок Норвегии отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира из-за угрозы заражения коронавирусом.

«Я на сто процентов поддерживаю решение Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Мы все должны внести свой вклад в то, чтобы ограничить распространение вируса – таков сейчас наш мир», — заявил Клэбо, слова которого приводит NRK.

Лыжник подчеркнул, что забота о безопасности на данный момент важнее, чем участие в североамериканских этапах Кубка мира.

«Я считаю, что наша федерация приняла смелое и мудрое решение. Я хотел бы увидеть, что FIS поведет себя не менее ответственно», – сказал Клэбо.

Напомним, из-за отказа норвежцев от участия в соревнованиях россиянин Александр Большунов досрочно завоевал Большой хрустальный глобус, выиграв общий зачет Кубка мира.