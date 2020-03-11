Испанская «Валенсия» на своем поле уступила итальянской «Аталанте» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра проходила на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей.

В составе «Валенсии» дважды отличился нападающий Кевин Гамейро, еще один гол забил испанский полузащитник Ферран Торрес. У «Аталанты» автором всех четырех мячей стал полузащитник Йосип Иличич, он дважды забил с игры и реализовал два одиннадцатиметровых.

Напомним, в первом встрече «Аталанта» одержала разгромную победу со счетом 4:1, игра проходила 19 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Таким образом, по сумме двух матчей итальянский клуб выиграл со счетом 8:4 и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.