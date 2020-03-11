Немецкий клуб «РБ Лейпциг» разгромил лондонский «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра проходила в Германии на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер распечатал ворота Уго Льориса уже на 10-й минуте встречи. К середине первого тайма он оформил дубль, забив второй гол с передачи Анхелиньо. За три минуты до окончания основного времени матча шведский полузащитник Эмиль Форсберг установил итоговый счет встречи.

В первом матче «Лейпциг» одержал победу со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч немецкий клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В параллельном матче «Аталанта» выбила из борьбы «Валенсию», выиграв со счетом 4:3.