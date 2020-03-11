Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал отказ от выступления на североамериканских этапах Кубка мира. По его мнению, федерация лыжных гонок Норвегии приняла правильное решение, так как соблюдение мер предосторожности во время эпидемии коронавируса важнее, чем борьба в общем зачете Кубка мира.

Несмотря на то, что Клэбо согласен с решением федерации, он расстроен, что не сможет обеспечить себе малый Хрустальный глобус в спринтерском зачете.

«Особенно досадно, что не удастся посоревноваться в США, которые наконец-то получили право провести гонку Кубка мира. Я надеялся обеспечить себе малый Хрустальный глобус в зачете спринтов в Миннеаполисе, но речь идет о вещах поважнее», — заявил Клэбо, слова которого приводит NRK. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации спорт и титулы кажутся несущественными.

Напомним, благодаря отказу норвежцев от участия в североамериканских этапах, российский лыжник Александр Большунов досрочно завоевал большой Хрустальный глобус.