Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на четвертое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги. В очередном матче регулярного чемпионата он помог своей команде на выезде обыграть «Даллас Старз».

Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Панарин набрал одно очко, отдав результативную передачу. Таким образом, в нынешнем сезоне он набрал уже 94 очка и обошел нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (93).

Напомним, гонку бомбардиров возглавляет форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, лидирующий с большим отрывом: в его активе 110 очков. На втором месте идет его партнер по команде Коннор Макдэвид (96), замыкает первую тройку нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (95).