Летние Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на два года из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает Daily Mail, член оргкомитета в Японии Харуюки Такахаши не исключает, что нынешним летом Олимпиада может не состояться. Вариант с перенесением Игр на два года более вероятен, чем полная отмена, так как она повлечет серьезные финансовые последствия для Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, ранее МОК утверждал, что Олимпийские игры будут успешно проведены в запланированные даты — с 24 июля по 9 августа.

Вспышка коронавируса в Китае была зафиксирована в конце декабре минувшего года. На данный момент погибли более четырех тысяч человек из разных стран. При этом число выздоровевших уже превысило 60 тысяч человек.