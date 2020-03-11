Известный американский журналист Джеки Вонг, обозревающий фигурное катание, подвел итоги чемпионата мира среди юниоров. Золотую и серебряные награды завоевали 13-летние россиянки Камила Валиева и дарья Усачева.

«Программы Дарьи Усачевой в этом сезоне я считаю более хореографически сильными, чем у Камилы Валиевой», — написал Вонг на своей странице в «Твиттере». Он добавил, что потенциал Усачевой, на его взгляд, раскрыт в больше степени, чем потенциал Валиевой.

Напомним, обе фигуристки тренируются в московской школе «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе. В произвольной программе на юниорском чемпионате мира Валиева исполнила два четверных тулупа. Ранее она выиграла финал юниорской серии Гран-при.