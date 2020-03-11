Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира. Он стал первым лыжником в российской истории, которому удалось завоевать большой Хрустальный глобус.

«Поздравляю Сан Саныча с большим Хрустальным глобусом, я просто счастлива, слов нет, это исторический успех. Настоящий чемпион!» — заявила Вяльбе, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, так как сборная Норвегии отказалась от участия в заключительных этапах. Норвежцы пропустят «Спринт-тур» в Квебеке и Миннеаполисе, а также не выступят в Кэнморе. За пять гонок до окончания сезона преимущество Большунова над Йоханнесом Клэбо составляет 495 очков.