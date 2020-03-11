Чемпион США среди юниоров Максим Наумов поделился мнением об уровне женского фигурного катания в России.

«Unreal. За последние три-четыре года они провели revolution. Такого прогресса в этом спорте, по-моему, не было никогда. То, что они делают, это не выразить словами», — заявил Наумов, слова которого приводит РИА «Новости».

По его мнению, нет необходимости вводить возрастной ценз, так как баланс достигается за счет конкуренции. Те, кто выступал в юниорах — Трусова, Щербакова и Косторная — уже вышли во взрослые, а на их места пришли другие спортсменки.

Также Наумов согласился со словами Дмитрия Алиева о том, что мужчины могли бы проигрывать Трусовой на соревнованиях.