Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо может потерять лидерство в спринтерском зачете Кубка мира из-за пропуска североамериканских этапов. Это подтвердил менеджер команда Эспен Бьервиг.

«В Квебеке и Миннеаполисе будет разыграно 350 очков, поэтому есть возможность того, что Йоханнеса обойдут», — сказал Бьервиг, слова которого приводит NRK.

Напомним, на данный момент Клэбо опережает итальянца Федерико Пеллегрино на 165 очков. В рамках «Спринт тура» лыжники смогут заработать 350 очков: по 50 очков за каждую гонку и 200 за победу в туре.

Тренер сборной Норвегии Арильд Монсон ошибочно полагал, что Клэбо досрочно завоевал малый Хрустальный глобус. Он думал, что 200 очков, которые даются победителю «Спринт тура», идут только в общий зачет Кубка мира, но не в спринтерский.