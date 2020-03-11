Сборная России по лыжным гонкам выступит на североамериканских этапах Кубка мира, несмотря на то, что победитель общего зачета был определен досрочно. Обладателем большого Хрустального глобуса стал Александр Большунов, так как норвежцы отказались выступать на этапах в США и Канаде.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что команда не будет сниматься с соревнований.

«Наша сборная уже там и будет принимать участие в североамериканских этапах», — сказала Вяльбе, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, за пять гонок до окончания сезона преимущество Большунова над Йоханнесом Клэбо составляет 495 очков. Ранее россиянин выиграл дистанционный зачет Кубка мира.