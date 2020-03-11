Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит», признался, что не жалеет об уходе из петербургского клуба.

В 2017-м году бельгиец стал игроком китайского клуба «Тяньцзинь Тяньхай».

«У меня нет никаких сожалений. Если вернуть время назад, я бы сделал то же самое — сто процентов», — заявил Витсель, слова которого приводит South China Morning Post.

Футболист признался, что после перехода в китайский клуб слышал много критики в свой адрес.

Напомним, с лета 2018-го года Витсель защищает цвета «Боруссии». Дортмундский клуб приобрел бельгийского полузащитника за 20 миллионов евро. Его действующий контракт истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Витсель стал автором четырех голов и сделал четыре результативные передачи в 21 матче чемпионата Германии.