Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Вегард Ульванг отреагировал на решение сборной Норвегии пропустить заключительные этапы Кубка мира из-за угрозы заражения коронавирусом.

Ульванг назвал сложившуюся ситуацию кризисной, так как никто не знает, как она будет меняться в ближайшее время.

«Это серьёзно, ситуация накаляется. Ты даже не знаешь, сможешь ли полететь домой. Наши действия в данном случае второстепенны. Решение сборной Норвегии вполне можно понять», — сказал специалист, слова которого приводит NRK.

Он подчеркнул, что на данный момент отменять гонки в Канаде не планируется.

Напомним, благодаря отказу норвежцев от участия в соревнованиях, россиянин Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира.