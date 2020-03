View this post on Instagram

@san_sanych_bolshunov — первый российский обладатель Кубка Мира по лыжным гонкам !!!! Саша выиграл досрочно !!!! Сборная Норвегии не летит в этапы в Северную Америку !!! В СССР большой лыжный глобус брали только Александр Завьялов и Владимир Смирнов !!!!! Всех поздравляю с исторической победой!!!! Теперь надо выиграть чемпионат мира в будущем сезоне под мой блестящий комментарий !!!! Вперёд , Большунов !!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #лыжи #лыжисдмитриемгуберниевым #цветнастроениялыжи #победа #ура #кубокмира #голослыж #голосбиатлона #лучшийлыжник #лучшийкомментатор