Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от победы российского лыжника Александра Большунова в общем зачете Кубка мира.

На своей странице в «Инстаграме» Губерниев подчеркнул, что Большунов стал первым российским обладателем большого Хрустального глобуса.

«В СССР большой лыжный глобус брали только Александр Завьялов и Владимир Смирнов !!!!! Всех поздравляю с исторической победой!!!!» — написал Губерниев.

Напомним, Большунов выиграл общий зачет Кубка мира за пять гонок до окончания сезона, так как сборная Норвегии отказалась от участия в североамериканских этапах из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент преимущество россиянина составляет 495 очков.