Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от победы российского лыжника Александра Большунова в общем зачете Кубка мира.
На своей странице в «Инстаграме» Губерниев подчеркнул, что Большунов стал первым российским обладателем большого Хрустального глобуса.
«В СССР большой лыжный глобус брали только Александр Завьялов и Владимир Смирнов !!!!! Всех поздравляю с исторической победой!!!!» — написал Губерниев.
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@san_sanych_bolshunov — первый российский обладатель Кубка Мира по лыжным гонкам !!!! Саша выиграл досрочно !!!! Сборная Норвегии не летит в этапы в Северную Америку !!! В СССР большой лыжный глобус брали только Александр Завьялов и Владимир Смирнов !!!!! Всех поздравляю с исторической победой!!!! Теперь надо выиграть чемпионат мира в будущем сезоне под мой блестящий комментарий !!!! Вперёд , Большунов !!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #лыжи #лыжисдмитриемгуберниевым #цветнастроениялыжи #победа #ура #кубокмира #голослыж #голосбиатлона #лучшийлыжник #лучшийкомментатор
Напомним, Большунов выиграл общий зачет Кубка мира за пять гонок до окончания сезона, так как сборная Норвегии отказалась от участия в североамериканских этапах из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент преимущество россиянина составляет 495 очков.
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