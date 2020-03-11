«Ливерпуль» на своем поле примет мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра будет проходить на стадионе «Энфилд» сегодня, 11 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Sportbox.ru.

Напомним, первая встреча состоялась 18 февраля в Мадриде, «Атлетико» одержал победу с минимальным счетом 1:0. Автором единственного забитого гола стал испанский полузащитник Сауль, отличившийся уже на четвертой минуте.

Ранее определились два четвертьфиналиста Лиги чемпионов: ими стали итальянская «Аталанта» и немецкий «РБ Лейпциг». В 1/8 финала они выбили из борьбы «Валенсию» и «Тоттенхэм» соответственно.