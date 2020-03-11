В центре внимания прогнозов Nevasport два матча 1/8 финала Лиги чемпионов – ПСЖ и «Боруссия» при пустых трибунах в Париже и встреча на «Энфилде» между «Ливерпулем» и «Атлетико».

Встреча ПСЖ и «Боруссии» пройдет после домашней победы Дортмунда со счетом 2:1. Знаток «Что-Где-Когда» Ровшан Аскеров считает, что раз ПСЖ решил все вопросы в Лиге 1, то теперь может сосредоточиться на Лиге чемпионов. По мнению Аскерова, «Боруссия» хоть и не подарок, но счет 1:2 вполне можно отыграть, тем более дома. Аскеров отмечает в качестве фаворита французов – Тухеля не поймут, если он и сейчас упустит выход четвертьфинал. Что касается ставки, то это и общий успех ПСЖ, и просто победа ПСЖ в матче и ставка «обе забьют».

Согласен со знатоком и бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов. Тренер «Зенита-2» уверен, что нас ждет не менее результативный матч, чем первая игра в Германии. Уж больно классным подбором исполнителей обладают обе команды, которые имеют еще и проблемы в обороне. Радимов считает, что если «Боруссия» забьет первой, то ПСЖ побежит отыгрываться, а у гостей появится маневр для контратак. Радимов отмечает и молодое дарование Дормунда Холанда. В связи с этим, тренер прогнозирует, что команды забьют минимум три мяча.

Комментатор Константин Генич думает, что хоть играть и пройдет без зрителей, Париж помощнее, чем Дормунд. Генич считает, что ПСЖ «заплатил все налоги», вылетая от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в предыдущих розыгрышах. Генич ставит на чистую победу парижского клуба. А также предлагает рассмотреть победу ПСЖ с форой в два мяча, что хорошо оплачивается букмекерами.

В параллельной встрече на «Энфилде» сойдутся команды после домашней победы «Атлетико» со счетом 1:0. Комментатор Георгий Черданцев полагает, что гости построят игру закрытым образом и перекроют пространство, чтобы не дать разбежаться ливерпульскому нападению. В этом случае, по мнению Черданцева, у «Атлетико» есть шансы остановить хозяев. Черданцев ставит в этом матче проход «Атлетико» в четвертьфинал.

Опытный тренер Валерий Непомнящий считает, что игра в Мадриде была скорее ничейная. А вот в матче в Ливерпуле Непомнящий ставит на хозяев, поскольку команда Клоппа очень сильна на своем поле. Непомнящий вспоминает игру с «Барселоной» — «Ливерпуль» может отыграть любое отставание. Тренер ставит на проход «Ливерпуля».

Комментатор Нобель Арустамян предлагает обратиться к тоталу. Инсайдер считает, что для «Атлетико» это очень важный матч, поэтому команда Симеоне попытается максимально закрыть игру и действовать аккуратно. Арустамян не думает, что «Ливерпуль» сумеет порадовать всех атакующим футболом и забить 3-4 мяча. В этой связи, прогноз комментатора – «тотал меньше 2,5», поскольку «Атлетико» будет играть на то, чтобы сдержать соперника.

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов также считает, что велика вероятно игры с малым количеством забитых мячей. Титов не исключает дополнительного времени, а также счета 0:0 или 1:1. Главная задача «Атлетико» в этом матче» — не дать «Ливерпулю» разбежаться. Что касается прогноза, то Титов выбирает «тотал меньше 2,5 мяча» и «Ливерпуль» не проиграет».