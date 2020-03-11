Российский фигурист Михаил Коляда восстановил тройной аксель после того, как пропустил соревновательный сезон по состоянию здоровья.

На своей странице в «Твиттере» фигурист показал, как исполняет прыжок на тренировке.

Напомним, в нынешнем сезоне Коляда не соревновался: осенью он перенес операцию на носу, так как с прошлой зимы не мог вылечить синусит. После операции он не тренировался на протяжении месяца, затем вернулся на лёд.

9 марта спортсмен принял участие в ледовом шоу Елизаветы Туктамышевой, которое состоялось в Санкт-Петербурге.