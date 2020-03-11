Паника по поводу эпидемии коронавируса достигла апогея: соревнования то проходят при пустых трибунах, то и вовсе отменяются. Подливают масла в огонь и сами спортсмены, отказываясь выходить на старт. Так сделала сборная Норвегии по лыжным гонкам, снявшись с заключительных этапов Кубка мира. Их отказ от борьбы принёс России досрочную победу Александра Большунова: с одной стороны, радостно, с другой — не очень.

Большунов всё равно бы выиграл

Большунов провел феноменальный сезон и по праву поднимет над головой большой Хрустальный глобус. За пять гонок до окончания сезона его преимущество составляет 495 очков: даже если бы все оставшиеся соревнования он начисто провалил, догнать его было бы проблематично. Поэтому отказ норвежцев выглядит довольно логично: зачем рисковать здоровьем, если всё уже предрешено?

Однако их решение можно рассмотреть и под другим углом. Норвежцы лишили Большунова и всех российских болельщиков возможности насладиться триумфом в присутствии принципиального соперника. Без Йоханнеса Клэбо награждение Большунова будет выглядеть куда более буднично, но факт останется фактом: Россия наконец-то вышла на первое место. Впервые в истории.

Большой Хрустальный глобус покорялся нам лишь во времена СССР, поэтому победа Большунова имеет невероятную ценность. Он достиг вершины, до которой так и не добрался его предшественник — любимый болельщиками Александр Легков.

За последние десять лет прервать норвежскую гегемонию удавалось лишь одному спортсмену: четырехкратному олимпийскому чемпиону швейцарцу Дарио Колонье. Начиная с сезона-2010/11 он выигрывал общий зачет три раза, норвежцы — шесть. Сначала был легендарный Нортуг, ему на смену пришел Сундбю, затем до мирового лидерства «дорос» и Клэбо. Теперь же в историю будет вписано имя Большунова.

Остается ли интрига?

Несмотря на то, что победитель Кубка мира уже определен, не спешите отказываться от просмотра оставшихся гонок. Интрига ещё есть: Клэбо может потерять лидерство в спринтерском зачете и остаться даже без малого глобуса.

Правила FIS составлены так хитроумно, что в них не разобрались даже норвежские тренеры: они думали, что Йоханнес уже выиграл спринтерский зачет. На самом деле всё не так: за каждую из трех гонок «Спринт Тура» можно получить по 50 очков. Победителю тура дополнительно даются ещё 200. Таким образом, в Квебеке и США на кону будут целых 350 баллов, в то время как отрыв Клэбо от итальянца Федерико Пеллегрино составляет всего 165.

Отставание Большунова немного больше: он проигрывает 220 очков. Российский спринтер Глеб Ретивых находится рядом — в 225 баллах.

За счёт чего Большунов оказался настолько сильнее Клэбо?

Несмотря на то, что в календаре нынешнего сезона было довольно много спринтов, победителем в итоге стал Большунов. Ему удалось обойти норвежцев за счет своей универсальности: он хорош как на длинных дистанциях, так и в спринтах. Да, он не выигрывает короткие гонки, однако выступает в них стабильно, доходит до решающих стадий и набирает очки.

В то же время Клэбо совсем не тянет дистанцию: в межсезонье он пытался работать над этим компонентом, но уже можно смело утверждать, что достичь своей цели Йоханнес не смог. В этом сезоне он выиграл восемь спринтов, за счет которых и конкурировал с Большуновым, однако в дистанционных гонках праздновал лишь одну викторию — в 15-километровом масс-старте.