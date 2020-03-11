Новоявленный обладатель Кубка мира Александр Большунов вошел в состав сборной России на этапы Кубка мира в США и Канаде. Помимо него в Америку отправятся Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Наталья Непряева. Глава федерации лыжный гонок России Елена Вяльбе сообщила, что несколько человек из команды в Северную Америку не полетят, поскольку заболели.

«У нас трое ребят простыли, мы их домой отправили вместо полета. Спицов, Ларков и Мальцев, который не планировался, но в последний день раньше времени отправили домой», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Этап в канадском Квебеке пройдет 14-15 марта. В Миннеаполисе (США) — 17 марта. В Кэнморе (Канада) – 20-22 марта.

Напомним, Александр Большунов досрочно стал обладателем большого Хрустального глобуса, поскольку стало известно, что ближайшие преследователи россиянина в общем зачете представители сборной Норвегии не полетят на заключительные этапы Кубка мира в Канаду и США.