Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин выразил свое отношение к тому, что по всему миру отменяются мероприятия из-за вспышки коронавируса.

По словам Аршавина, у него в апреле планировалась поездка в Амстердам, где он должен был проходить третий курс обучения — 35 человек со всего мира. Сейчас бразильцы, португальцы и итальянцы делают все, чтобы эту поездку отменить. У них большая панка. Аршавин же ничего не боится, о чем и написал в чате.

«За границей большая паника. У меня паники нет. Я верю в свой иммунитет. Мне кажется, слишком много политики вмешалось в это. И для меня абсурдно, когда запрещают игрокам здороваться перед матчами», — приводит слова Аршавин Sport 24.

Аршавин отмечает, что во время игры футболисты контактируют гораздо больше — слюнями и соплями. А после игры еще и обнимаются. Какие-то меры, по словам Аршавина нужно, но до паники это доводить не стоит.