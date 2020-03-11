На сайте хоккейного клуба ЦСКА вышло обращение к болельщикам, где сказано, что клуб приостанавливает продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2019/2020.

Отмечается, что это происходит в связи с указом мэра Москвы о том, что посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, в Москве ограничено — не более 5000 тысяч участников и болельщиков.

«Волноваться нет смысла! Как только мы внесем изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды», — отмечается на сайте.

Отметим, что ЦСКА преодолел барьер первого раунда, обыграв нижегородской «Торпедо». Во втором раунде команде Игоря Никитина предстоит сыграть с победителем противостояния между «Динамо» и «Спартака» (пока 3-2 в серии).