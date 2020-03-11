Американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что свой следующий бой проведет против бойца смешанных единоборств россиянина Хабиба Нурмагомедова. Кроме того знаменитый боксер собирается рассчитывает вновь сразится я с другим бойцом ММА Конором Макгрегором.

По словам Мейвэзера, если он сможет развлечь мир, повеселится сам и заработать при этом 600 миллионов долларов, то почему бы ему не подраться с Хабибом и Конором.

«Я буду драться с Хабибом в моем следующем бою. В первую очередь, я должен думать о потомках. Когда деньги поступят на счет, мои дети скажут, что гордятся мной», — приводит слова Мейвэзера Boxingnews 24.

Напомним, что бой между Мейвезером, который не имеет поражений в боксе, и Конором Макгрегором состоялся в августе 2017 года по правилам бокса. Боец ММА уступил.

В активе Хабиба 28 побед в 28 боях ММА.