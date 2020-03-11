Шоу «Art on Ice» с участием российской фигуристки Алины Загитовой, которое должно было пройти с 10 по 12 апреля в Тайпее, перенесли на осень в связи со вспышкой коронавируса на Тайване.

Точные даты и содержание нового шоу станут известны до 31 августа. Владельцев билетов просят сохранить их в течение этого времени.

Напомним, австралийский музыкант заразился после концертного тура по Тайваню.

Впереди у Загитовой еще несколько ледовых шоу. Так, 29 марта в московском «Мегаспорте» должны пройти показательные выступления сборной России по фигурному катанию. Хотя накануне мэр столицы Сергей Собянин отменил в Москве все мероприятия, где могут присутствовать более пяти тысяч человек, до 10 апреля.

Далее олимпийская чемпионка, приостановившая карьеру, должна отправиться в Казань (31 марта), Пермь (3 апреля) и Петербург (8 апреля) с шоу «Чемпионы на льду».