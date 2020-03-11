В случае ухода с поста главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина, команду может принять тренер из Сербии. По информации «Чемпионата, кандидатом на этот пост является наставник белградского «Партизана» Марко Николич.

Отметим, что соглашение Семина с «Локо» истекает до конца текущего сезона. Опытный тренер работает в московском клубе с 2016 года. Ранее он уже тренировал железнодорожников — в 90-е и в конце десятых годов.

Под руководством Семина «Локомотив» трижды побеждал в чемпионате России — 2002, 2004 и 2018, а также шесть раз выигрывал Кубок страны.

Сейчас «Локомотив» с 38 очками в 21 матче располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. В 22 тур «Локо» сыграет против «Ростова», который также идет в группе лидеров.