Российский биатлонист Александр Логинов не выступит на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. информацию об этом обнародовал старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.

По информации Белозерова, слова которого приводит ТАСС на этап в Осло сборную России пополнят Кирилл Стрельцов и Василий Томшин, большую часть этого сезона выступавшие в Кубке IBU.

Напомним, что Логинов из-за болезни снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Логинов может пропустить и этап в Контиолахти, который запланирован на 12-15 марта. Этап в Норвегии пройдет с 20 по 22 марта.

Ожидается, что за сборную России на этапе в Холменколлене выступят Евгений Гараничев, Матвей Елиссев, Карим Халили, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

Предполагается, что в Норвегии российскую команду также представят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Никита Поршнев.