Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассчитывает добиться досрочной победы в поединке с американцем Тони Фергюсоном. Напомним, чемпион UFC в легком весе бойцы сразятся на турнире 249 в Бруклине 18 апреля.

Хабиб заявил, что если посмотреть на статистику Фергюсона, то становится понятно, что он настоящий боец, поэтому этот бой — испытание для Нурмагомедова.

«Многие думают, что он в состоянии победить меня. Вообще так и становятся величайшими. Надо бить тех, кого все считают фаворитом. Я нацелен на досрочную победу. Я постараюсь победить его досрочно во втором или в третьем раунде», — приводит слова Нурмагомедова CBS Sports.

Напомним, в активе Хабиба28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 поединках.