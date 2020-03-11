Новый сезон Формулы-1 стартует уже в ближайший уик-энд. Открывать чемпионат будет этап Гран-при в Австралии, который состоится в период с 13 по 15 марта.

В пятницу будут проходить две свободные практики. Третья тренировка состоится в субботу, затем пилоты примут участие в квалификации, которая определит их позиции на стартовой решетке в гонке. Сама гонка будет проходить в воскресенье, 15 марта. Протяженность дистанции составит 307,574 километра, пилоты преодолеют 58 кругов.

Напомним, ранее стало известно, что из-за вспышки коронавируса в календарь сезона-2020 будут внесены изменений. Этап Гран-при в Китае, запланированный на апрель, перенесен на неопределенный срок. Также под вопросом проведение соревнований во Вьетнаме.