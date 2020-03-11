Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров огласил состав команды на этап Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).

Сборную России будут представлять Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили и Василий Томшин. Ранее стало известно, что лидер команды Александр Логинов пропустит соревнования в Холменколлене из-за болезни.

Напомним, заключительный этап Кубка мира в Норвегии запланирован на 20-22 марта. Ранее стало известно, что соревнования находятся под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса. Также накануне обсуждалась возможность проведения этапа в закрытом для болельщиков режиме.

В программу этапа должны войти спринты, гонки преследования и масс-старты.