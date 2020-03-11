Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг рассказал о финансовых потерях, с которыми столкнется команда из-за пропуска заключительных этапов Кубка мира. Сборная Норвегии не выступит в Канаде и США из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы теряем призовые. Особенно Клэбо. В его случае речь идёт об ощутимых потерях. Кроме того нам могут не вернуть деньги за авиабилеты. Но сейчас речь не об экономике», — заявил Бьервиг, слова которого приводит Dagbladet.

Напомним, из-за пропуска норвежцами соревнований российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира. Глава ФЛГР Елена Вяльбе подчеркнула, что сборная России выступит на заключительных этапах сезона.