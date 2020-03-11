Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч 22-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом».

Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», обслуживать её будет бригада Владимира Москалева (Воронеж). На матче будет работать система видеоповторов, арбитр на VAR — Павел Кукуян (Сочи).

Игра состоится в субботу, 14 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 47 очков после 21 тура. Вернувшись после зимнего перерыва, петербуржцы провели два матча вничью, не забив ни одного гола. «Урал» занимает девятое место с 25 очками.