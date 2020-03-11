Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением об отказе норвежцев участвовать в заключительных этапах Кубка мира. Сборная Норвегии не выступит в «Спринт туре» в Квебеке и Миннеасоте, а также пропустит соревнования в Кэнморе.

«Не так мы хотели завоевать Кубок мира! Тот факт, что норвежцы не приедут, говорит о неуважении к другим странам», — заявил Бородавко, слова которого приводит Daily Skier.

Напомним, отказ норвежцев от выступлений позволил Александру Большунову досрочно завоевать большой Хрустальный глобус. За пять гонок до окончания сезона россиянин опережает Йоханнеса Клэбо на 495 очков.

Клэбо может лишиться лидерства в спринтерском зачете, так как его преимущество над итальянцем Федерико Пеллегрино составляет 165 очков.