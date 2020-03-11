Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира. Он стал обладателем большого Хрустального глобуса досрочно, так как сборная Норвегии отказалась от участия в заключительных этапах.

Вяльбе призналась, что испытывает гордость за Большунова и российский лыжный спорт.

«Что касается того, что норвежцы отказались от поездки в США, то это их проблемы! Не знаю, чего они там боятся. Моё мнение, они не привыкли проигрывать, а тут хорошая причина — коронавирус», — сказала глава ФЛГР, слова которой приводит Sport24.

Напомним, на данный момент преимущество Большунова над Клэбо составляет 495 очков. Норвежец практически не имел шансов догнать россиянина, даже если бы выступил в США и Канаде.