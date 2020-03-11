Федерация фигурного катания России (ФФККР) смогла обойти указ мэра Москвы Сергея Собянина, запрещающий проводить мероприятия, на котором присутствует более пяти тысяч человек. Под запрет таким образом попадало и ледовое «Россия, вперед», запланированное на 29 марта.

Зрители проявляют большой интерес к мероприятию, поэтому ФФККР нашла выход: вместо одного шоу состоятся два, однако количество зрителей на трибунах будет ограничено. Первое выступление состоится в 13 часов, второе — в 17.

Шоу будет проходить во дворце спорта «Мегаспорт», однако верхний ярус будет закрыт для зрителей. Те, кто приобрел билеты на верхний ярус на выступление в 17 часов, смогут посетить первый показ шоу.

Напомним, в шоу должны принять участие Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и другие представители сборной России.