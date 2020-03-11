Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил действия бразильского форварда Малкома. По мнению Аршавин, тот еще не показывает своей лучшей игры.

Аршавин считает, что Малкому еще только предстоит доказать, что это игрок выше уровня РПЛ. Бывшая десятка «Зенита» предполагает, что у него это получится — Малком быстрый игрок, который любит повозиться с мячом, обыграть один в один для него не является проблемой. За это Малкома и брали — он может украсить российский чемпионат.

«Я ожидаю от него, конечно, намного большего. Более яркого футбола. Думаю, что ему надо дать время. Он яркий игрок, который способен помочь по-новому засверкать «Зениту», — приводит слова Аршавина Sport 24.

Отметим, что Малком провел все три матча «Зенита» без замены. Бразилец пропустил полгода из-за травмы, полученной вскоре после перехода в «Зенит».